2026-cı il FIFA dünya çempionatı qrup mərhələsinin püşkatmasının nəticələri

11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin püşkatması başa çatıb. Dünya çempionatında ilk dəfə olaraq hər biri dörd komandadan ibarət 12 qrupa bölünmüş qırx səkkiz komanda iştirak edəcək.
İdman.Biz püşkatmanın nəticələrini təqdim edir.
A qrupu: Meksika, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Avropa pley-offları – D yolu (Danimarka/Şimali Makedoniya/Çexiya/İrlandiya).
B qrupu: Kanada, Qətər, İsveçrə, Avropa pley-offları – A yolu (İtaliya/Şimali İrlandiya/Uels/Bosniya və Herseqovina).
C qrupu: Braziliya, Mərakeş, Haiti, Şotlandiya.
D qrupu: ABŞ, Paraqvay, Avstraliya, Avropa pley-offları – C yolu (Türkiyə/Rumıniya/Slovakiya/Kosovo).
E qrupu: Almaniya, Kyurasao, Fil Dişi Sahili, Ekvador.
F qrupu: Niderland, Yaponiya, Tunis, Avropa Pley-off Yolu B (Ukrayna/İsveç/Polşa/Albaniya).
G qrupu: Belçika, Misir, İran, Yeni Zelandiya.
H qrupu: İspaniya, Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı, Uruqvay.
I qrupu: Fransa, Seneqal, Norveç, Qitələrarası Pley-off Yolu 2 (Boliviya/Surinam/İraq).
J qrupu: Argentina, Əlcəzair, Avstriya, İordaniya.
K qrupu: Portuqaliya, Özbəkistan, Kolumbiya, Qitələrarası Pley-off Yolu 1 (Yeni Kaledoniya/Yamayka/Konqo Demokratik Respublikası).
L qrupu: İngiltərə, Xorvatiya, Qana, Panama.
Hazırda 42 komanda 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqəni təmin edib. Daha altı komanda 2026-cı ilin mart ayının sonunda keçiriləcək pley-off oyunları vasitəsilə müəyyənləşəcək.
Dünya çempionatında yalnız ilk iki komanda deyil, həm də üçüncü yeri tutan komandaların əksəriyyəti (12 komandadan ilk səkkiz) öz qruplarından irəliləyəcək və pley-offlar 1/16 final mərhələsində başlayacaq.