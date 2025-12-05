Argentinanın baş məşqçisi DÇ-2026 barədə: “Güclü rəqiblərlə qarşılaşacağıq”

Argentina milli futbol komandasının baş məşqçisi Lionel Skaloni ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək DÇ-2026 ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, Argentina millisi çempionatda iştirak hüququnu qazanıb.
“Dörddəbir finaldan başlayaraq həmişə güclü rəqiblərlə qarşılaşacağıq. Hətta daha əvvəl, komanda qrup mərhələsində yaxşı çıxış etməsə, çətin olacaq.
Sanki hələ heç nə qazanmamış kimi mübarizə aparmağa davam edirik. Hər bir futbolçunun etməli olduğu şey budur: qələbə üçün səy göstərməyə davam edin”, - “Foot Mercato” Skaloninin sözlərini sitat gətirir.
Məşqçi həmçinin dünya çempionatı ilə bağlı digər çətinliklərdən, o cümlədən turnir zamanı Şimali Amerikada gözlənilən isti havadan da bəhs edib.
DÇ-2026-nın püşkatma mərasimi bu gün keçiriləcək.