5 Dekabr 2025
AZ

Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 16:36
35
Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”

İngiltərənin “Liverpul” komandasının baş məşqçisi Arne Slot komandanın aparıcı futbolçularından biri – Məhəmməd Salah barədə açıqlama verib və onun daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hollandiyalı mütəxəssis misirli ulduz haqqında danışarkən onun mütləq şəkildə qeyri-adi futbolçu olduğunu bildirib.

“Məhəmməd Salah hər zaman mənim fikrimdə olur - oyuna start heyətində başlasın və ya sonradan meydana daxil olsun. Qarşıdakı matçlar ərəfəsində Salahın rolunun yenə də həlledici olacaq”, - deyə Slot vurğulayıb.

Baş məşqçi həmçinin yarımmüdafiəçi Harvi Elliott (icarə əsasında “Aston Villa”da oynayır) və hücumçu Federiko Çiesa ilə bağlı vəziyyətə də aydınlıq gətirib:

“Elliottla çox əlaqəm olmayıb. Bir-iki dəfə. Buradakı vəziyyətinin nə qədər çətin olduğunu bilirəm və onun özünü necə hiss etdiyini başa düşürəm. Bu sualları “Aston Villa”da verməlisiniz. Federiko Çiesanın start heyətində yer almaması? Onun mövqeyində oyuna başlamaq üçün çox variantımız var. O, mövsüm ərzində ehtiyatdan meydana daxil olaraq komandaya təsir göstərib”.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”
17:39
Futbol

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”

Əfran İsmayılov bu məsələ ilə bağlı danışıb
Futbol üzrə dünya çempionatlarının ən qəribə 10 püşkatması: Robin Uilyamsın şousundan Madriddəki xaosa qədər - FOTO/VİDEO
17:12
Futbol

Futbol üzrə dünya çempionatlarının ən qəribə 10 püşkatması: Robin Uilyamsın şousundan Madriddəki xaosa qədər - FOTO/VİDEO

Dünya çempionatlarının püşkatma mərasimləri ənənəvi olaraq futbol həvəskarlarının böyük marağına səbəb olur
“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir
17:00
Futbol

“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir

“Kəpəz” baxımlı futbol sərgiləsə də, heyətin kasad olması sezilir
“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir
16:48
Futbol

“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir

Paytaxt təmsilçisi yerli dövlət qurumlarına bu məqsədlə müraciət ünvanlayıb və ilkin razılıq alınıb
Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib
16:24
Futbol

Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib

I Liqada Seymur Məmmədov (“Mingəçevir”), II Liqada isə Ceyhun Rəcəbli (“Şəmkir”) ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər
Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı
16:12
Futbol

Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı

XIV tura dekabrın 6-da start veriləcək

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz