Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”

İngiltərənin “Liverpul” komandasının baş məşqçisi Arne Slot komandanın aparıcı futbolçularından biri – Məhəmməd Salah barədə açıqlama verib və onun daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hollandiyalı mütəxəssis misirli ulduz haqqında danışarkən onun mütləq şəkildə qeyri-adi futbolçu olduğunu bildirib.
“Məhəmməd Salah hər zaman mənim fikrimdə olur - oyuna start heyətində başlasın və ya sonradan meydana daxil olsun. Qarşıdakı matçlar ərəfəsində Salahın rolunun yenə də həlledici olacaq”, - deyə Slot vurğulayıb.
Baş məşqçi həmçinin yarımmüdafiəçi Harvi Elliott (icarə əsasında “Aston Villa”da oynayır) və hücumçu Federiko Çiesa ilə bağlı vəziyyətə də aydınlıq gətirib:
“Elliottla çox əlaqəm olmayıb. Bir-iki dəfə. Buradakı vəziyyətinin nə qədər çətin olduğunu bilirəm və onun özünü necə hiss etdiyini başa düşürəm. Bu sualları “Aston Villa”da verməlisiniz. Federiko Çiesanın start heyətində yer almaması? Onun mövqeyində oyuna başlamaq üçün çox variantımız var. O, mövsüm ərzində ehtiyatdan meydana daxil olaraq komandaya təsir göstərib”.