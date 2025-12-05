5 Dekabr 2025
AZ

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 17:39
41
Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”

“Araz-Naxçıvan”ın məşqçisi Əfran İsmayılovun başına iş gəlib.

İdman.Biz futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, o, üç gün öncə Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

İsmayılovun BMW markalı avtomobili kənar qurğular səbəbi ilə cərimə meydançasına aparılıb. Amma o, cərimə ödəməyə hazır olsa da, ona heç bir akt və ya protokol verilməyib.

“Ayın 1-də Zahid Xəlilov küçəsində yol polisi məni saxladı. Maşına baxış keçirdikdən sonra dedi ki, səsboğucuda qaynaq var. 3 ildir ki, sürürəm və heç bir problem olmayıb. Məni apardı cərimə meydançasına. Maşını saxladım və gördüm ki, polis yoxdur. Yolda gedəndə mənə deyirdi ki, rəisin yanına girərsən, həll edərsən problemini. Mən də onları tanımıram. Kimə yaxınlaşıram, cavab vermir. Qaldım yağışlı yerdə. İndi yenə avtomobilimi tapa bilmirəm. 102-yə zəng elədim və dedilər ki, cavab verəcəyik. Amma bir cavab çıxmadı. üç gündür ki, zəng edirəm, amma ortada bir şey yoxdur. Protokol yox, akt yox, cərimə yox… Bilmirəm ki, necə edim. Mən də maşınsız qala bilmirəm. Məşqə gedirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. üç gündən sonra – dünən “Kəpəz”lə oyundan sonra gördüm ki, mənə mesaj gəlib. 150 manat qərarsız cərimə yazılıb. Protokolda “konstruksiya dəyişikliyi” qeyd edilib. Amma saxlanılan ünvan da, protokol da səhvdir. Protokol da qərarsız yazıldığı üçün 5-6 gün gözləməliyəm. 3 ildir ki, yoxlanışa gedirəm və heç vaxt problem olmayıb. Necə oldu ki, 3 il sonra çıxdı ortaya. Biz qanuna tabe adamlarıq. Yəni nə problem varsa, bunu əvvəlcədən deyərdilər, həll edərdik. Amma indi necə çıxdı ortaya?”, - deyə Əfran İsmayılov açıqlamasında deyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Futbol üzrə dünya çempionatlarının ən qəribə 10 püşkatması: Robin Uilyamsın şousundan Madriddəki xaosa qədər - FOTO/VİDEO
17:12
Futbol

Futbol üzrə dünya çempionatlarının ən qəribə 10 püşkatması: Robin Uilyamsın şousundan Madriddəki xaosa qədər - FOTO/VİDEO

Dünya çempionatlarının püşkatma mərasimləri ənənəvi olaraq futbol həvəskarlarının böyük marağına səbəb olur
“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir
17:00
Futbol

“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir

“Kəpəz” baxımlı futbol sərgiləsə də, heyətin kasad olması sezilir
“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir
16:48
Futbol

“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir

Paytaxt təmsilçisi yerli dövlət qurumlarına bu məqsədlə müraciət ünvanlayıb və ilkin razılıq alınıb
Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”
16:36
Futbol

Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”

“Liverpul”un baş məşqçisi ulduz hücumçunun komandadakı rolundan danışıb
Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib
16:24
Futbol

Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib

I Liqada Seymur Məmmədov (“Mingəçevir”), II Liqada isə Ceyhun Rəcəbli (“Şəmkir”) ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər
Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı
16:12
Futbol

Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı

XIV tura dekabrın 6-da start veriləcək

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz