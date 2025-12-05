5 Dekabr 2025
AZ

“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 17:00
36
“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir

Azər Bağırovun gəlişiylə ümid verməyə başlayan “Kəpəz” Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Gəncə klubu qışda güclənmək niyyətindədir.

Gəncə klubu “Araz-Naxçıvan”ı mübarizədən kənarlaşdırıb.

“Kəpəz” baxımlı futbol nümayiş etdirsə də, heyətin yetərsizliyi açıq şəkildə hiss olunur.

Baş məşqçi Azər Bağırov da bu məlumatı təsdiqləyib. Mütəxəssis deyib ki, qışda bir-iki legioner və digər klublarımızda oyun praktikasından əziyyət çəkən milli üzvləri, milliyə namizəd futbolçuların transferini planlaşdırıblar.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”
17:39
Futbol

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”

Əfran İsmayılov bu məsələ ilə bağlı danışıb
Futbol üzrə dünya çempionatlarının ən qəribə 10 püşkatması: Robin Uilyamsın şousundan Madriddəki xaosa qədər - FOTO/VİDEO
17:12
Futbol

Futbol üzrə dünya çempionatlarının ən qəribə 10 püşkatması: Robin Uilyamsın şousundan Madriddəki xaosa qədər - FOTO/VİDEO

Dünya çempionatlarının püşkatma mərasimləri ənənəvi olaraq futbol həvəskarlarının böyük marağına səbəb olur
“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir
16:48
Futbol

“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir

Paytaxt təmsilçisi yerli dövlət qurumlarına bu məqsədlə müraciət ünvanlayıb və ilkin razılıq alınıb
Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”
16:36
Futbol

Arne Slot: “Mo Salah mənim üçün hər zaman əsas seçimdir”

“Liverpul”un baş məşqçisi ulduz hücumçunun komandadakı rolundan danışıb
Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib
16:24
Futbol

Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib

I Liqada Seymur Məmmədov (“Mingəçevir”), II Liqada isə Ceyhun Rəcəbli (“Şəmkir”) ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər
Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı
16:12
Futbol

Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı

XIV tura dekabrın 6-da start veriləcək

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz