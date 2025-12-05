“Kəpəz” millimizin üzvlərini gətirmək istəyir

Azər Bağırovun gəlişiylə ümid verməyə başlayan “Kəpəz” Bizon Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, Gəncə klubu qışda güclənmək niyyətindədir.
Gəncə klubu “Araz-Naxçıvan”ı mübarizədən kənarlaşdırıb.
“Kəpəz” baxımlı futbol nümayiş etdirsə də, heyətin yetərsizliyi açıq şəkildə hiss olunur.
Baş məşqçi Azər Bağırov da bu məlumatı təsdiqləyib. Mütəxəssis deyib ki, qışda bir-iki legioner və digər klublarımızda oyun praktikasından əziyyət çəkən milli üzvləri, milliyə namizəd futbolçuların transferini planlaşdırıblar.