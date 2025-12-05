5 Dekabr 2025
AZ

Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı

Futbol
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 16:12
17
Misli Premyer Liqasının XIV turunda doqquz nəfər cəzalıdır.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, onlardan yeddisi futbolçu, ikisi isə baş məşqçidir.

“Şamaxı”nın baş məşqçisi Ayxan Abbasov və “Sumqayıt”ın çalışdırıcısı Saşa İliç cari turda texniki zonada əyləşə bilməyəcəklər.

“Karvan-Yevlax”ın oyunçularından Vadim Abdullayev, Eltun Turabov, “Kəpəz”dən Onanuna Olavale, “Zirə”dən İron Qomis, “Araz-Naxçıvan”dan Ba-Muaka Simakala, “Sumqayıt”dan Ronaldo Vaskez, “Qəbələ”dən isə Murad Musayev meydana çıxmayacaq.

Qeyd edək ki, XIV tura dekabrın 6-da start veriləcək.

İdman.Biz

