Yaya Ture keçmiş baş məşqçisi barədə danışıb: “Mən insan görmürəm, ilan görürəm”

“Mançester Siti” və “Barselona” komandalarının sabiq yarımmüdafiəçisi Yaya Ture keçmiş baş məşqçisi Pep Qvardiola barədə yenidən kəskin ittihamlarla çıxış edib və onu “pis niyyətli insan” adlandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Yaya Ture “Zack” adlı “YouTube” kanalına verdiyi müsahibədə Qvardiola haqqında danışarkən onu ilana bənzədib.
“Mən insan görmürəm, ilan görürəm. O, mənə sanki toz kimi yanaşırdı”, - deyə Tur bildirib.
Fil Dişi Sahili millisinin sabiq oyunçusu həm “Barselona”, həm də “Mançester Siti”də çıxış etdiyi dövrlərdə Qvardiola tərəfindən kənarda saxlanıldığını, özünü təcrid olunmuş və alçaldılmış hiss etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, 2010-cu ildə dünya çempionatında parladıqdan sonra “Barselona”ya qayıtsa da, son mövsümündə əsas heyətdə cəmi 9 oyunda meydana çıxıb və həmin dönəmdə Qvardiola Serxio Busketsi ondan üstün tutub.
Yaya Ture baş məşqçinin onunla yenidən işləmək istədiyi bir məqamı da xatırladıb:
“Qvardiola mənə zəng vurub dedi ki, qayıtmalısan, bu vacibdir. Həyat yoldaşım isə dedi: “Səni əsgi kimi istifadə etdi, indi niyə qalmaq istəyirsən? Gəl “Mançester Siti”yə gedək”. O, Qvardiolanı həmişə mənfi insan hesab edirdi”.
Afrikalı futbolçu 2010-2018-ci illərdə “Mançester Siti”nin əfsanələrindən birinə çevrilsə də, Qvardiolanın 2016-cı ildə komandanın baş məşqçisi təyin olunmasından sonra yenidən ehtiyat oyunçular sırasında qaldığını bildirib. Onun həmin dövrdəki agenti Dimitri Seluk da vaxtilə BBC-yə açıqlamasında Qvardiola haqqında, “o yalnız özünü düşünür, artıq özünü Tanrı zənn edir”, - deyə bildirmişdi.
Yaya Ture 2018-ci ildə “Mançester Siti”dən ayrılaraq “Olimpiakos”a keçib. Həmin il verdiyi açıqlamada da Qvardiola haqqında belə demişdi:
“Mən Qvardiola mifinin dağılmasını istəyirəm. Son mövsümümün məhv olması üçün hər şeyi etdi. Statistikalarım yaxşı idi, amma oynadılmırdım. Bunun fiziki səbəblə bağlı olmadığını anladım”.
Keçmiş futbolçu son olaraq başına gələnlərin dərisinin rəngi ilə əlaqəli ola biləcəyini də istisna etmədiyini vurğulayıb və Qvardiolanın ona rəqib kimi yanaşdığını iddia edib.