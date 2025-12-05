5 Dekabr 2025
AZ

AFFA ilə PFF arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 19:15
30
AFFA ilə PFF arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak üçün ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda olan Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) prezidenti Rövşən Nəcəf səfər zamanı Pakistan Futbol Federasiyasının (PFF) prezidenti Mohsen Gilani ilə görüşüb.

İdman.Biz qurumun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir ki, görüş zamanı AFFA və PFF futbol sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu imzalayıblar.

Sənədin imzalanmasında məqsəd iki ölkənin milli assosiasiyaları arasında tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, futbolun inkişafı və beynəlxalq əlaqələrin daha da gücləndirilməsidir.

Memorandum çərçivəsində tərəflər təlim-məşq toplanışlarının təşkili, müxtəlif yaş qruplarından ibarət milli komandalar arasında yoldaşlıq oyunlarının keçirilməsi, qadın futbolu, futzal, çimərlik və əlillər futbolunun dəstəklənməsi, eləcə də hakimlərin mübadiləsi və təhsili sahəsində əməkdaşlıq edəcək.

Bu razılaşma hər iki ölkədə futbolun inkişafına, gənc futbolçular, məşqçilər və hakimlər üçün yeni imkanların yaranmasına xidmət etməklə yanaşı, AFFA və PFF arasında dostluq, qarşılıqlı etimadın daha da güclənməsinə təkan verəcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”
17:39
Futbol

Əfran İsmayılovun avtomobili “itkin düşüb”: “Tapa bilmirəm”

Əfran İsmayılov bu məsələ ilə bağlı danışıb
“Kəpəz” millimizin üzvlərini heyətinə qatmaq istəyir
17:00
Futbol

“Kəpəz” millimizin üzvlərini heyətinə qatmaq istəyir

“Kəpəz” baxımlı futbol sərgiləsə də, heyətin kasad olması sezilir
“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir
16:48
Futbol

“Neftçi” xarici baş məşqçi ilə anlaşdı, oğlunu da köməkçi gətirir

Paytaxt təmsilçisi yerli dövlət qurumlarına bu məqsədlə müraciət ünvanlayıb və ilkin razılıq alınıb
Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib
16:24
Futbol

Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib

I Liqada Seymur Məmmədov (“Mingəçevir”), II Liqada isə Ceyhun Rəcəbli (“Şəmkir”) ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər
Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı
16:12
Futbol

Misli Premyer Liqası: XIV turda doqquz cəzalı

XIV tura dekabrın 6-da start veriləcək
“Sabah” məhkəməni uduzdu - Yusif İmanova 10 min manat ödəniləcək
16:00
Futbol

“Sabah” məhkəməni uduzdu - Yusif İmanova 10 min manat ödəniləcək

AFFA-nın Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsi bu məsələdə futbolçunun xeyrinə qərar çıxarıb

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz