Ağ Ev Donald Trampın FIFA Sülh mükafatını almasına reaksiya verib

Ağ Evin mətbuat xidməti DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin püşkatmasında ABŞ prezidenti Donald Trampa FIFA Sülh mükafatının təqdim edilməsinə reaksiya verib.
İdman.Biz bildirir ki, mükafat 2025-ci ilin noyabr ayında təsis edilib. Tramp mükafatın ilk sahibidir.
“Sülh Prezidenti.
FİFA prezidenti Canni İnfantino Prezident Donald Trampa dünyada sülh və birlik naminə müstəsna və görkəmli fəaliyyət göstərən şəxsə verilən ilk 2025-ci il FIFA Sülh Mükafatını təqdim edib”, - Ağ Evin Mətbuat Ofisi bildirib.
Dünya çempionatı üç ölkə tərəfindən təşkil olunacaq: ABŞ, Kanada və Meksika. Turnir tarixində ilk dəfə olaraq 48 milli komanda iştirak edəcək. Çempionat 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək.