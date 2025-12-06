Qurban Qurbanov millidən getməsinin səbəbini açıqlayıb - VİDEO

2017-2018-ci illər aralığında millini çalışdırmış Qurban Qurbanov oradan ayrılmasının səbəbini açıqlayıb.
Həmin vaxt AFFA ilə 6 illik müqavilə imzaladığı halda, cəmi 1 il sonra yığmanın sükanı arxasını tərk edən təcrübəli mütəxəssis gizli mətləblərin üstünü açıb.
Azərbaycanın ən güclü məşqçisi federasiyanın ovaxtkı rəhbərtliyi arasında olan münasibətlərin bu qərara təsirini önə çəkib.
O bildirib ki, millidən özü getməyib, göndərilib.
Q.Qurbanov səmimiyyət, doğru yanaşma görmədiyi yerdə uğurlu fəaliyyət göstərməyin mümkün olmadığını vurğulayıb.
Ətraflı “Sportinfo TV”nin süjetində: