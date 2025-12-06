6 Dekabr 2025
AZ

Qurban Qurbanov millidən getməsinin səbəbini açıqlayıb - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 16:00
62
Qurban Qurbanov millidən getməsinin səbəbini açıqlayıb - VİDEO

2017-2018-ci illər aralığında millini çalışdırmış Qurban Qurbanov oradan ayrılmasının səbəbini açıqlayıb.

Həmin vaxt AFFA ilə 6 illik müqavilə imzaladığı halda, cəmi 1 il sonra yığmanın sükanı arxasını tərk edən təcrübəli mütəxəssis gizli mətləblərin üstünü açıb.

Azərbaycanın ən güclü məşqçisi federasiyanın ovaxtkı rəhbərtliyi arasında olan münasibətlərin bu qərara təsirini önə çəkib.

O bildirib ki, millidən özü getməyib, göndərilib.

Q.Qurbanov səmimiyyət, doğru yanaşma görmədiyi yerdə uğurlu fəaliyyət göstərməyin mümkün olmadığını vurğulayıb.

Ətraflı “Sportinfo TV”nin süjetində:

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Zirə” - “Qarabağ” oyunu start götürüb - CANLI
17:00
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” - “Qarabağ” oyunu start götürüb - CANLI

Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

İspaniya La Liqası: “Barselona” səfərdə “Betis”in qonağı olacaq, “Atletiko” “Atletik”lə qarşılaşacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:48
Futbol

İspaniya La Liqası: “Barselona” səfərdə “Betis”in qonağı olacaq, “Atletiko” “Atletik”lə qarşılaşacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Barselona”nı avrokubok uğrunda mübarizəni davam etdirən “Betis”lə çətin səfər oyunu gözləyir
İtaliya A Seriyası: Neapolda məşqçi intriqası, “İnter” möhkəm “Komo”ya qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:48
Futbol

İtaliya A Seriyası: Neapolda məşqçi intriqası, “İnter” möhkəm “Komo”ya qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Milanda üçüncü və beşinci pillədə qərarlaşan komandalar üz-üzə gələcək
“Sabah” “Neftçi” qarşısına ciddi itkilərlə çıxacaq
15:28
Futbol

“Sabah” “Neftçi” qarşısına ciddi itkilərlə çıxacaq

Bunlardan yalnız Lepinitsa və Sekidikanın növbəti görüşdə iştirak ehtimalı var
Azərbaycanlı gənc futbolçular “Astana Cup” beynəlxalq turnirində qüvvələrini sınayır - FOTO
14:48
Futbol

Azərbaycanlı gənc futbolçular “Astana Cup” beynəlxalq turnirində qüvvələrini sınayır - FOTO

Yarışlarda 7 dövlətdən təxminən 200 uşaq iştirak edəcək
İlham Yadullayev: “Turnir cədvəlində qərarlaşdığımız yerlə barışa bilmərik”
14:28
Futbol

İlham Yadullayev: “Turnir cədvəlində qərarlaşdığımız yerlə barışa bilmərik”

O bildirib ki, qeyri-sabit nəticələr bizi razı salmır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub