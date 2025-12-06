6 Dekabr 2025
Roderik Miller: “Kubokda sona qədər irəliləmək istəyirik” - MÜSAHİBƏ

6 Dekabr 2025 17:48
“Vaxtında qollar vurmadıq. Matça erkən qolla başlasaq da, ardını gətirə bilmədik”.

Bunu “Turan Tovuz”un müdafiəçisi Roderik Miller futbolxeber.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- Azərbaycan kubokunun 1/4 finalında I Liqa təmsilçisi “Şahdağ-Qusar” üzərində 2:1 hesablı qələbə qazandınız. Görüşü necə şərh edərdiniz?

- Kubok oyunu idi. Ağır qarşılaşma alındı. Açıq demək lazımdır ki, bizim üçün qarşılaşma çətin keçdi. Ən vacib odur ki, qələbə qazandıq və mərhələ adladıq.

- Oyunun çətin keçməyinin səbəbi nə idi? Arxayınçılıq ola bilər?

- Vaxtında qollar vurmadıq. Matça erkən qolla başlasaq da, ardını gətirə bilmədik. Halbuki daha inamlı çıxış etmək lazım idi. Hesab arasındakı fərqi vaxtında artırsaydıq, bizim üçün görüş daha rahat keçərdi.

- Növbəti mərhələdə “Kəpəz”lə üz-üzə gələcəksiniz. Gəncə klubunun “Araz-Naxçıvan”ı mübarizədən kənarlaşdırmasını sürpriz hesab edirsiniz?

- Sürpriz deməzdim. Əslində bizim üçün elə bir fərqi yox idi. “Kəpəz” də, “Araz-Naxçıvan” da yaxşı komandadır.

- Ümumiyyətlə, kubokda “Turan Tovuz”un hədəfi nə qədər irəli getməkdir?

- Hədəf maksimum irəli getmək və kuboku qazanmaqdır.

- Bunu nə dərəcədə real hesab edirsiniz?

- Çox çalışsaq, hədəfimizə çata bilərik. Kubokda növbəti mərhələ gələn il olacaq. Zaman var.

- Ölkə çempionatında son 3 turda qələbə qazana bilməmisiniz. Uğursuz seriyaya “Qəbələ” səfərində son qoymaq mümkün olacaq?

- Həmin matçda hədəfimiz 3 xaldır. Dediyiniz kimi, son turlar bir qədər nəticələrimiz ürəkaçan olmadı. Ona görə də “Qəbələ” ilə görüşdə qalib gəlmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Turnir cədvəlində daha da yuxarı pillələrə qalxmaq istəyirik.

- Məlumdur ki, “Turan Tovuz”un qarşısına çempionluq tapşırığı qoyulub. Siz isə kuboku qazanmağı da hədəflədiyinizi dediniz. Komandanın gücü sona qədər hər iki cəbhədə mübarizə aparmağa imkan verəcək?

- Hazırda zədəlilərimiz var. İnanıram ki, onlar tezliklə sıraya dönəcəklər. Tam heyətlə hər iki cəbhədə sona qədər mübarizə aparmağa qadirik. Sadəcə dayanmadan çalışmaq, daha da inkişaf etmək lazımdır.

İdman.Biz

