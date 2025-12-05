PSJ Əlcəzairi həbsdə olan jurnalisti azad etməyə çağırıb

Fransa çempionu “Pari Sen-Jermen” Əlcəzairdə həbsdə olan idman jurnalisti Kristof Qlezin azadlığa buraxılmasını tələb edib.
İdman.Biz bildirir ki, daha əvvəl Əlcəzair Apelyasiya Məhkəməsi media işçisinin “terrorizmi tərifləmək” ittihamı ilə yeddi illik həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb.
PSJ-nin mətbuat xidməti X sosial media platformasında verdiyi açıqlamada bildirib: “PSJ idman jurnalisti Kristof Qlezin azadlığa buraxılması üçün LFP və Fransa peşəkar futbolundakı bütün maraqlı tərəflərin çağırışına qoşulur. Biz ona tam dəstəyimizi təklif edirik”.
Fransa Peşəkar Futbol Liqası (LFP) əvvəllər də oxşar çağırış etmişdi. Liqanın bəyanatında xüsusilə qeyd olunurdu ki, “futbol, həmişəkindən daha çox, həmrəylik, azadlıq və insanlıq məkanına çevrilməlidir”.