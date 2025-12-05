5 Dekabr 2025
Modriç “Milan”a keçməsi ilə bağlı: “Bu, bir pillə aşağı enməkdir”

5 Dekabr 2025 01:44
19
Modriç “Milan”a keçməsi ilə bağlı: “Bu, bir pillə aşağı enməkdir”

“Milan”ın yarımmüdafiəçisi Luka Modriç İtaliya komandasında, eləcə də keçmiş klubu “Real Madrid”də oynamağından danışıb.

“Mən həmişə demişəm ki, ən səmimi arzum karyeramı “Real Madrid”də bitirməkdir. Lakin bəzən işlər planlaşdırıldığı kimi getmir və karyeramı “Real Madrid”də bitirmək istəyim gerçəkləşmədiyi üçün bundan sonra nə edəcəyim barədə düşünməli oldum. Nə baş verdi, oldu və heç nəyə görə peşman deyiləm. “Real Madrid”dən sonra istənilən transfer geri çəkilməkdir, bu, danılmazdır və hər bir oyunçu bunu təsdiqləyəcək. Düşünürəm ki, tarix və nüfuz baxımından “Real Madrid”ə çox yaxın bir kluba qoşulmuşam, ona görə də mənim fikrimcə, bu, ən yaxşı seçimdir. Mən İtaliya futbolunu izləyərək böyümüşəm və “Milan” mənim ən sevdiyim klub idi. Heç vaxt “Real Madrid”də qalacağımı düşünməmişdim; bunun baş verəcəyini belə təsəvvür edə bilməzdim. Harada oynamaq istədiyimi düşündüm və “Milan” həmişə “Real Madrid”dən sonra birinci yerdə idi", İdman.Biz “Football Italia”ya istinadən Modriçin sözlərini sitat gətirir.

Modriç 2012-ci ildən 2025-ci ilə qədər “Real Madrid”də oynayıb, dörd dəfə İspaniya çempionluğunu, iki dəfə Kral Kubokunu və altı dəfə Çempionlar Liqasını qazanıb.

Bu mövsüm o, “Milan”da bütün turnirlərdə 14 oyun keçirib, bir qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

