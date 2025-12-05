5 Dekabr 2025
“Milan” “Latsio”ya məğlub olaraq İtaliya Kubokunda mübarizəni dayandırıb - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 02:15
38
“Milan” “Latsio”ya məğlub olaraq İtaliya Kubokunda mübarizəni dayandırıb - VİDEO

İtaliya Kubokunda “Latsio” və “Milan” arasında 1/8 final matçı başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Roma şəhərindəki “Stadio Olimpiko”da oynayıblar.

Paytaxt klubu 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Matçda yeganə qol 80-ci dəqiqədə vurulub. “Latsio”nun cinah oyunçusu Mattia Zakkani qolun müəllifi olub.

“Latsio” İtaliya Kubokunun dörddəbir finalına yüksəlib. Turnirin ilk səkkiz komandası sırasına artıq “Yuventus”, “Atalanta”, “Napoli”, “İnter” və “Bolonya” daxil olublar. 1/8 finalın son oyunları 13 və 27 yanvar tarixlərində keçiriləcək. “Roma” “Torino”, “Fiorentina” isə “Komo” ilə oynayacaq.

İdman.Biz

