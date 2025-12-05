Yaya Turenin arvadı Qvardiola haqqında: “O, şeytandır, insan deyil, ilandır”

“Barselona” və “Mançester Siti”nin keçmiş yarımmüdafiəçisi Yaya Ture Kataloniya klubunda oynadığı xatirələrini bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, o, həyat yoldaşının “blauqrana”nın o vaxtkı məşqçisi Xosep Qvardiolaya münasibətindən danışıb.
“Barselona”nın baş məşqçisi (Pep Qvardiola) o vaxt (2010-cu il dünya çempionatından sonra) mənə zəng edib dedi ki, “Geri qayıtmalısan, bu vacibdir”. Həyat yoldaşım cavab verdi ki, “Sən ciddi-ciddi bu cəfəngiyyata qulaq asacaqsan? O, səni alçaltdı, indi isə sənin qalmağını istəyir? Qalırsan? Gedək Mançesterə”.
Qayıtdım ki, “bu oğlan məni bir il meydandan kənarda saxladı, sonra ilin sonunda dünya çempionatında parladım və o, məni “Barselona”ya gətirdi. Həyat yoldaşım dedi ki, “O? O, Şeytandır. O, insan deyil, ilandır, zalımdır”. O, onu mənfi insan kimi görürdü...”, - Ture deyib.
Yaya Ture 2010-cu ildə “Barselona”dan “Mançester Siti”yə keçib. Yarımmüdafiəçi “şəhərlilər”lə üç Premyer Liqa titulunu qazanıb.