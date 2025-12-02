Ceymi Vardi 18 aydan sonra A Seriyası matçında ilk dəfə dubl edib - VİDEO

“Kremoneze”nin hücumçusu Ceymi Vardi bir il yarım ərzində ilk dəfə dubl edib.
İdman.Biz bildirir ki, 38 yaşlı hücumçu “Bolonya” ilə A Seriyası matçında iki qol vurub və komandası bu oyunda inamla qalib gəlib – 3:1.
Oyunda hesabı 31-ci dəqiqədə “Kremoneze”li Payero vurub. Vardi ilk hissədə ilk qolunu vuraraq 35-ci dəqiqədə qapıya yol tapıb. Orsolini 45+3-də hesabı 1:2 edib. Fasilədən qısa müddət sonra, 50-ci dəqiqədə Ceymi Vardi “Bolonya”yanın qapısına ikinci qolunu vurub.
Vardinin əvvəlki belə bir nailiyyəti 29 aprel 2024-cü ilə təsadüf edir. O vaxtlar, hələ İngiltərənin “Lester Siti” klubunda oynayarkən, hücumçu “Preston North End” ilə Çempionşip matçında da iki qol vurmuşdu. Həmin matçdakı performansı "Tülkülər"in 3:0 hesablı qələbə qazanmasına kömək edib.
2 sentyabr 2025-ci ildə Ceymi Vardi İtaliyanın “Kremoneze” klubuna qoşulub. 38 yaşlı futbolçunun müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir və müqavilənin daha bir mövsüm uzadılması mümkündür.