29 Noyabr 2025
“Çelsi”, “Siti” və “Arsenal” 17 yaşlı polşalı oyunçu uğrunda mübarizə aparmağa hazırdır

29 Noyabr 2025 01:08
15
“Çelsi”, “Mançester Siti” və “Arsenal”dan olan skautlar Polşanın "Yaqelloniya" komandasının 17 yaşlı hücumçusu Oskar Petuşevskini izləyir.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadla xəbər verir ki, hər üç klub oyunçunun ətrafı ilə ilkin danışıqlar aparıb və yanvar transfer pəncərəsində rəsmi təklif verməyə hazırlaşır.

Mənbənin məlumatına görə, “Yaqelloniya” oyunçunu 15 milyon avroya satmağa hazırdır. Klub inanır ki, bu məbləğ onlara bu qış Petuşevskinin sərbəst buraxılmasını təmin etməyə imkan verəcək. Hücumçunun özü Premyer Liqa klubuna keçməyə hazırdır.

Bu mövsüm Petuşevski bütün yarışlarda 25 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.

Oyunçunun klubla hazırkı əmək müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 8 milyon avrodur.

