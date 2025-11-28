Qvardiola “Siti”nin liderlərindən birinin müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı sualı cavablandırıb

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola 31 yaşlı yarımmüdafiəçi Bernardu Silvanın klubla 2026-cı ilin yayında başa çatacaq müqaviləsini uzatmasına çox sevinəcəyini vurğulayıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçu bu qışdan etibarən digər komandalarla ilkin danışıqlara açıq olacaq.
“Bernardoya uğurlar arzulayıram. Əgər qalmaq istəsə, çox sevinərəm. Amma bunu onunla müzakirə etmirəm. O, doqquz ildir ki, buradadır. Bernardo və klub onun üçün nəyin ən yaxşı olduğuna qərar verəcək”, - Qvardiola deyib.
Yarımmüdafiəçi 2017-ci ilin yayından bəri “Mançester Siti”də oynayır. Bu müddət ərzində o, altı dəfə İngiltərə Premyer Liqasının qalibi olub. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 32 milyon avrodur.