“Real Madrid” Bundesliqanın yarımmüdafiəçisini 13,5 milyon avroya transfer edə bilər - Defensa Central

“Real Madrid” “Ştutqart” akademiyasının məzunu Çema Andresi 2026-cı ildə 13,5 milyon avroya, 2027-ci ildə isə 18 milyon avroya transfer edə bilər.
İdman.Biz bu barədə “Defensa Central”a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Mançester Siti” və “Arsenal” 20 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır, lakin son qərar “Kral klubu”na veriləcək. “Ştutqart” oyunçunu saxlamaq istəyir.
Andres 2025-ci ilin yayında Madrid klubundan ayrılıb. Bu mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 13 oyun keçirib, 1 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 10 milyon avrodur.