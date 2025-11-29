Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Lamin Yamal Messini keçərək dünyanın ən yaxşı futbol köynəyi satışı lideri oldu - İdman və Biz
29 Noyabr 2025
AZ

29 Noyabr 2025 00:12
31
On səkkiz yaşlı “Barselona” futbolçusu Lamin Yamal 2025-ci il üçün qlobal futbol köynəyi satışları reytinqində birinci yeri tutub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu nəticə SPORF-un marketinq araşdırması zamanı üzə çıxıb.

Gənc cinah oyunçusu təsirli populyarlıq nümayiş etdirib: onun köynəyi 1.315.000 nüsxə satılaraq birinci yeri tutub.
Lionel Messinin forması 1.278.000 nüsxə satılaraq ikinci yerdə qərarlaşıb.

İlk beşliyə həmçinin Robert Levandovski (1.110.000), Kilian Mbappe (1.020.000) və Vinisius Junior (992.000) daxildir.

