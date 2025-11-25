Lamin Yamal: “Hiss edirəm ki, özümə qayıdıram”

“Barselona”nın qanad oyunçusu Lamin Yamal, UEFA Çempionlar Liqasında “Çelsi” ilə qarşılaşacaq oyundan əvvəl sosial media səhifəsində ən yaxşı oyun anlarından bir neçəsini paylaşıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun bu gecə başlayacaq.
Futbolçunun paylaşdığı video motivasiyaedici səslə müşayiət olunur. Yenidən özümə qayıtdığımı hiss edirəm - təravətlənmiş, enerjili, diqqətli, olduğum kimi olmağıma heç nə mane olmur”, - deyə paylaşıma əlavə olunmuş mesajda bildirilir.
Transfermarkt-a görə, Yamalın hazırkı bazar dəyəri 200 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.