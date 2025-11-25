FIFA DÇ-2026-nın püşkatmasından əvvəl səbətləri açıqlayıb

Beynəlxalq Futbol Federasiyasının (FIFA) mətbuat xidməti 5 dekabrda keçiriləcək 2026-cı il dünya çempionatının püşkatmasının son səbətlərini dərc edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, dünya çempionatı qrupları dörd səbətdəki komandalardan seçiləcək.
1-ci səbət: Kanada, Meksika, ABŞ, İspaniya, Argentina, Fransa, İngiltərə, Braziliya, Portuqaliya, Niderland, Belçika və Almaniya.
2-ci səbət: Xorvatiya, Mərakeş, Kolumbiya, Uruqvay, İsveçrə, Yaponiya, Seneqal, İran, Cənubi Koreya, Ekvador, Avstriya və Avstraliya.
3-cü səbət: Norveç, Panama, Misir, Əlcəzair, Şotlandiya, Paraqvay, Tunis, Fil Dişi Sahili, Özbəkistan, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Cənubi Afrika.
4-cü səbət: İordaniya, Kabo-Verde, Qana, Kyurasao, Haiti, Yeni Zelandiya,
Avropa pley-offları. A yolu (İtaliya/Şimali İrlandiya/Uels/Bosniya),
Avropa pley-offları. B yolu (Ukrayna/İsveç/Polşa/Albaniya),
Avropa pley-offları. C yolu (Türkiyə/Rumıniya/Slovakiya/Kosovo),
Avropa pley-off mərhələsi. D yolu (Danimarka/Makedoniya/Çexiya/İrlandiya),
Qitələrarası pley-off mərhələsi. 1-ci yol (Yeni Kaledoniya/Yamayka/Konqo Demokratik Respublikası),
Qitələrarası pley-off mərhələsi. 2-ci yol (Boliviya/Surinam/İraq).