Kunde Xavinin yanaşmasına görə “Çelsi” əvəzinə “Barselona”nı seçib

“Barselona”nın müdafiəçisi Jül Kunde 2022-ci ilin yayında Kataloniya klubuna keçmək qərarının səbəblərini izah edərək “Çelsi”nin təklifini rədd edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyunçunun sözlərinə görə, “Barselona”nın baş məşqçisi Xavi ilə dialoq onun seçimində əsas rol oynayıb.
“Xavi ilə danışmaqdan zövq aldım. Vaxt tez keçdi və bu, həmişə yaxşı əlamətdir. Əsasən futbol haqqında danışdıq. Futbol haqqında danışmağı sevirəm, xüsusən də tarixin ən yaxşı oyunçularından biri olan Xavi kimi məşqçi ilə”, - “Goal”" qəzeti Kundenin sözlərini sitat gətirir.
Kundenin qərarında əhəmiyyətli bir amil onun komandalardakı mövqeyinə dair fərqli fikirlər olub. Oyunçunun sözlərinə görə, “Çelsi”də ona cinah müdafiəçi kimi baxılırdı, “Barselona”da isə məşqçi onu mərkəz müdafiəçisi kimi təsəvvür edib. Mövqedəki bu fərq futbolçu üçün həlledici olub.
Jül Kunde “Barselona”ya 2022-ci ilin iyul ayında İspaniyanın “Sevilya” klubundan keçib.