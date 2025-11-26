26 Noyabr 2025
AZ

“Everton”un futbolçusu komanda yoldaşı ilə qarşıdurmaya görə üzr istəyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 00:49
51
“Everton”un futbolçusu komanda yoldaşı ilə qarşıdurmaya görə üzr istəyib

“Everton”un müdafiəçisi İdrissa Qeye İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda “Mançester Yunayted”ə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunda komanda yoldaşı Maykl Kinlə mübahisəsinə görə üzr istəyib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunçu bu məlumatı sosial media səhifəsində paylaşıb.

“Əvvəlcə komanda yoldaşım Maykl Kindən üzr istəyirəm. Meydanda baş verənlərə reaksiyam üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Həmçinin komanda yoldaşlarımdan, məşqçilərimdən, azarkeşlərimdən və klubdan da üzr istəyirəm. Baş verənlər mənim tutduğum dəyərləri əks etdirmir. Hisslər nəzarəti ələ ala bilər, amma heç nə bu cür davranışı haqlı çıxara bilməz. Söz verirəm ki, bu, bir daha təkrarlanmayacaq”, - Qeye yazıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”
17:20
Futbol

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”

Hamza Hamzaoğlu sözlərinə görə, Azərbaycan təmsilçisi məğlub olmasına baxmayaraq layiqi mübarizə aparıb
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”
16:56
Futbol

Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”

Mütəxəssis komandalar arasında səviyyə fərqinin göründüyünü bildirib
“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər
14:45
Futbol

“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər

Uçuş-enmə zolağının buz bağlaması səbəbindən futbolçular və azarkeşlərin Turinə qayıdışı təhlükə altındadır
Füzuli Məmmədov: “İlk hissədə elə təəssürat yaranmışdı ki, “Qarabağ” sanki Neapolda yox, Bakıda oynayır”
14:21
Futbol

Füzuli Məmmədov: “İlk hissədə elə təəssürat yaranmışdı ki, “Qarabağ” sanki Neapolda yox, Bakıda oynayır”

Onun sözlərinə görə, Neapol təmsilçisi kifayət qədər keyfiyyətli və balanslı komandadır
“Çelsi” Çempionlar Liqasında “Barselona”nı beş və daha çox məğlub edən üçüncü komanda oldu
13:42
Futbol

“Çelsi” Çempionlar Liqasında “Barselona”nı beş və daha çox məğlub edən üçüncü komanda oldu

Turnir tarixində yalnız “Bavariya” və PSJ bu göstəriciyə daha çox nail olub
“Yuventus” futbolçuları Norveçə gələn 500 azarkeşə formalarını hədiyyə etdilər - VİDEO
13:18
Futbol

“Yuventus” futbolçuları Norveçə gələn 500 azarkeşə formalarını hədiyyə etdilər - VİDEO

Turin təmsilçisinin oyunçuları komandalarını dəstəkləmək üçün səfərə çıxan azarkeşlərə xüsusi jest edib
FIFA-dan Kriştianu Ronalduya böyük jest: Cəzası donduruldu
12:51
Futbol

FIFA-dan Kriştianu Ronalduya böyük jest: Cəzası donduruldu

Dünya Kubokunun qrup oyunlarında çıxış edə biləcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb