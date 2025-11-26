“Everton”un futbolçusu komanda yoldaşı ilə qarşıdurmaya görə üzr istəyib

“Everton”un müdafiəçisi İdrissa Qeye İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda “Mançester Yunayted”ə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunda komanda yoldaşı Maykl Kinlə mübahisəsinə görə üzr istəyib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunçu bu məlumatı sosial media səhifəsində paylaşıb.
“Əvvəlcə komanda yoldaşım Maykl Kindən üzr istəyirəm. Meydanda baş verənlərə reaksiyam üçün tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Həmçinin komanda yoldaşlarımdan, məşqçilərimdən, azarkeşlərimdən və klubdan da üzr istəyirəm. Baş verənlər mənim tutduğum dəyərləri əks etdirmir. Hisslər nəzarəti ələ ala bilər, amma heç nə bu cür davranışı haqlı çıxara bilməz. Söz verirəm ki, bu, bir daha təkrarlanmayacaq”, - Qeye yazıb.