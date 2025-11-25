Kvaratsxeliya: “Hər bir oyunçu müdafiəyə töhfə verməlidir”

PSJ-nin hücumçusu Xviça Kvaratsxeliya Çempionlar Liqasının 5-ci turunda “Tottenhem”ə qarşı keçirəcəkləri oyun barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç noyabrın 26-da Parisdə olacaq.
“Əvvəllər belə deyildim; hücuma diqqət yetirirdim. Amma başa düşdüm ki, hər bir oyunçu müdafiədə töhfə verməli, hər bir hücumçu iştirak etməlidir. Məşqçi sayəsində bu baxımdan inkişaf etmişəm və 100% verirəm. Uzun bir mövsümümüz var və çox istirahət etmirik. Bizim üçün çətindir; fiziki olaraq formaya qayıtmaq asan deyil, amma komanda ilə tam hazırıq və bunu hər matçda göstəririk. İndi özümü əla hiss edirəm”, - “Footmercato” Kvaratsxeliyadan sitat gətirir.
Bu mövsüm oyunçu klub üçün bütün yarışlarda 15 oyun keçirib, üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.