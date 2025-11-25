1 milyardlıq idman krediti

25 Noyabr 2025
AZ

Futbol
Xəbərlər
25 Noyabr 2025 19:55
28
FIFA-nın tərəfdaşı kimi çıxış edən Səudiyyə Ərəbistanının İnkişaf Fondu (SFD) ilə imzalanmış yeni memorandum çərçivəsində inkişaf etməkdə olan ölkələrə 1 milyard ABŞ dollarına (təxminən 1,7 milyard AZN) qədər güzəştli kredit təqdim ediləcək. Kreditlər müasir stadionların və onlara bitişik infrastrukturun tikintisinə və yenilənməsinə yönəldiləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA öz rəsmi açıqlamasında idman sektorunun hazırda qlobal ÜDM-in təxminən 2 faizini təşkil etdiyini vurğulayıb. Bu baxımdan idman yalnız yarış deyil, həm də məşğulluq, turizm və sosial inkişaf üçün əsas iqtisadi mexanizmdir.

Məlumatda bildirilir ki, dünyada 211 assosiasiyanın mövcudluğuna baxmayaraq, ölkələr arasında infrastruktur uçurumu ciddi olaraq qalır.

Tərəfdaşlıq çərçivəsində FIFA və SFD hökumətlərlə birgə müasir çoxfunksiyalı arenaların layihələndirilməsi və maliyyələşdirilməsi üzərində işləyəcək. Bu obyektlərin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə qurulması, eyni zamanda, yerli icmalarda sosial həyat, təhsil və inklüzivlik mərkəzinə çevrilməsi gözlənilir.

FIFA və SFD-nin birgə təşəbbüsü uzunmüddətli iqtisadi dayanıqlıq, idarəetmə bacarıqlarının gücləndirilməsi və idmanın inkişaf etməkdə olan ölkələrdə real sosial təsir yaratması üçün yeni model kimi qiymətləndirilir.

İdman.Biz

