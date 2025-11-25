25 Noyabr 2025
AZ

“Bavariya”nın fəxri prezidenti “Barselona” rəhbərliyini tənqid edib

25 Noyabr 2025 21:08
23
“Bavariya”nın fəxri prezidenti Uli Höness “Barselona” rəhbərliyini sərt şəkildə tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, Höness Kataloniya klubunun rəhbərliyinə borc məsələsinə görə irad tutub.

“Onların 1,3 milyard avrodan çox borcu olması absurddur. Bu, ağlasığmaz və dözülməzdir. Başqa heç bir ölkədə belə bir borcu olanda onlar yüksək divizionda oynaya bilməzdilər. Əlbəttə... və burada heç nə baş vermir. “Barselona” komanda üçün təsəvvür etdiyim idarəetmə modeli deyil. Bu, “Bavariya”dakı nəzarətimiz və Avropa klubları üçün nümunə olmalı olan sabit maliyyəmizlə kəskin şəkildə ziddiyyət təşkil edir. Aydındır ki, sağlam idarəetmə, sağlam maliyyə təhlili və idman nəticələri riskli maliyyə manipulyasiyasından asılı deyil”, - deyə “Marca” Hönessin sözlərini sitat gətirir.

İspaniya liqasında 13 oyundan sonra “Barselona”nın 31 xalı var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir.

