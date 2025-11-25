“Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB

25 Noyabr 2025
25 Noyabr 2025 20:24
“Qarabağ” klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv V turda İtaliyada “Napoli”nin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına 0:2 hesabı ilə məğlub olub.

Çerkola şəhərində keçirilən oyunda qolları 4-cü dəqiqədə Raggioli və 82-ci dəqiqədə Barido vurublar.

Büntün qarşılaşmalarda uduzan “Qarabağ”ın U-19 komandası Liqa mərhələsində sonuncu - 36-cı pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, sözügedən matç 61-ci dəqiqədə şiddətli yağış səbəbindən çexiyalı baş hakim Dominik Starı tərəfindən yarıda dayandırılıb. Təxminən 30 dəqiqəlik fasilədən sonra matç qaldığı yerdən davam edib.

09:21

Bu gün “Qarabağ” klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsinin növbəti matçını keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, V tur çərçivəsində Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İtaliyada “Napoli”nin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

V turun oyunu Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Oyunu Çexiyadan olan hakim Dominik Starı idarə edəcək.

Qeyd edək ki, əvvəlki 4 qarşılaşmada uduzan “Qarabağ”ın U-19 komandası əsas mərhələsində sonuncu - 36-cı pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 3 xalla 25-cidir.

