“Qarabağ”ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti oyununda uduzub - YENİLƏNİB

“Qarabağ” klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu keçirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv V turda İtaliyada “Napoli”nin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandasına 0:2 hesabı ilə məğlub olub.
Çerkola şəhərində keçirilən oyunda qolları 4-cü dəqiqədə Raggioli və 82-ci dəqiqədə Barido vurublar.
Qeyd edək ki, sözügedən matç 61-ci dəqiqədə şiddətli yağış səbəbindən çexiyalı baş hakim Dominik Starı tərəfindən yarıda dayandırılıb. Təxminən 30 dəqiqəlik fasilədən sonra matç qaldığı yerdən davam edib.
09:21
Bu gün “Qarabağ” klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsinin növbəti matçını keçirəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, V tur çərçivəsində Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İtaliyada “Napoli”nin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.
V turun oyunu Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Oyunu Çexiyadan olan hakim Dominik Starı idarə edəcək.
Qeyd edək ki, əvvəlki 4 qarşılaşmada uduzan “Qarabağ”ın U-19 komandası əsas mərhələsində sonuncu - 36-cı pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 3 xalla 25-cidir.