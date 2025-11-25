Luis Enrike: “Tottenhem”lə oyunu qazanmağa hazırıq”

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike komandasının Çempionlar Liqasının 5-ci turunda “Tottenhem”lə qarşılaşmasından əvvəl açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşma noyabrın 26-da Parisdə olacaq.
“Tottenhem” mövsümə əla başlayıb və hələ də Çempionlar Liqasında məğlub olmayıb. Onların oyunçularının əksəriyyəti millidir. Onlar güclü komandadır. Biz dominantlıq etməyə, təzyiq göstərməyə və matçı qazanmağa hazırıq. Hər matçda məqsədimiz eynidir: dominantlıq etmək. Çətin olacaq, amma biz “Park de Prens”də oynayacağıq və azarkeşlərimiz qarşısında əla oyun göstərməyə ümid edirik”, - deyə Enrike klubun rəsmi saytında bildirib.
Çempionlar Liqasının dörd oyunundan sonra PSJ turnir cədvəlində doqquz xalla beşinci, “Tottenhem” isə səkkiz xalla 10-cu yerdədir.