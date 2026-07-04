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Arias Kolumbiyanı 1/8 finala daşıdı

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyul 2026 08:04
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Arias Kolumbiyanı 1/8 finala daşıdı

Kolumbiya millisi futbol üzrə dünya çempionatı-2026-nın 1/8 finalına yüksəlib. Komanda 1/16 final mərhələsində Qana yığmasını 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Kanzas-Sitidə keçirilən qarşılaşmanın taleyini erkən vurulan qol həll edib. Matçın 14-cü dəqiqəsində Con Arias fərqlənərək Kolumbiyanı hesabda önə çıxarıb. Bu qol görüşün sonunadək yeganə qol olub.

Qana yığması fasiləyədək hesabı bərabərləşdirməyə çalışsa da, Kolumbiya müdafiədə intizamlı oyun nümayiş etdirərək rəqibə ciddi qol imkanı yaratmağa imkan verməyib.

İkinci hissədə Luis Dias hesab arasındakı fərqi artırmağa yaxın olsa da, onun qolu VAR-ın müdaxiləsindən sonra ofsayd səbəbindən qeydə alınmayıb.

Afrika təmsilçisi matçın son dəqiqələrində təzyiqi artırsa da, Nestor Lorensonun komandası üstünlüyünü qorumağı bacarıb. Beləliklə, Kolumbiya minimal hesablı qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə yüksəlib.

Kolumbiya 1/8 finalda İsveçrə millisi ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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