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Rafinya DÇ-2026-nın 1/8 final matçında oynamayacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyul 2026 08:49
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Rafinya DÇ-2026-nın 1/8 final matçında oynamayacaq

Braziliya yığmasının hücumçusu Rafinya zədə səbəbindən 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 final mərhələsində Norveçlə oyunda oynaya bilməyəcək.

İdman.Biz bu barədə “Globo”ya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, yarımmüdafiəçi Haiti ilə oyunda aldığı əzələ zədəsindən sağalmayıb. Rafinya hələ milli komandanın qalan hissəsi ilə məşqlərə qayıtmayıb. Tibbi heyət oyunçunun sağlamlığını riskə atmaq istəmir və buna görə də onun meydana qayıtmasını təxirə salmaq qərarına gəlib.

Braziliya Yaponiyanı 2:1 hesabı ilə məğlub edərək 2026-cı il dünya çempionatının 1/8 finalına vəsiqə qazandı. “Selesao” 1/8 finalda Norveçlə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
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