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DÇ-2026-nın 1/16 finalı: Paraqvay - Almaniya matçında fasilədir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
30 İyun 2026 01:23
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DÇ-2026-nın 1/16 finalı: Paraqvay - Almaniya matçında fasilədir

Almaniya - Paraqvay matçında ilk yarı bitib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra Paraqvay irəlidədir - 1:0.

01:14

Almaniya - Paraqvay matçında hesab açılıb.

İdman.Biz bildirir ki, 42-ci dəqiqədə paraqvatylı Xulio Ensiso hesabı açıb.

00:30

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 finalın üçüncü oyunu keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Almaniya və Paraqvay milliləri üz-üzə gəlirlər.

Qarşılaşma ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir. Baş hakim mərakeşli Cəlal Cayeddir.

Brazilya E qrupunda 6 xalla birinci olub. Yaponiya isə D qrupunda 4 xalla üçüncü yeri tutub.

İdman.Biz
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