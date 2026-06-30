DÇ-2026-nın 1/16 finalı: Paraqvay - Almaniya matçında fasilədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Almaniya - Paraqvay matçında ilk yarı bitib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk hissədən sonra Paraqvay irəlidədir - 1:0.
01:14
Almaniya - Paraqvay matçında hesab açılıb.
İdman.Biz bildirir ki, 42-ci dəqiqədə paraqvatylı Xulio Ensiso hesabı açıb.
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Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 finalın üçüncü oyunu keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Almaniya və Paraqvay milliləri üz-üzə gəlirlər.
Qarşılaşma ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilir. Baş hakim mərakeşli Cəlal Cayeddir.
Brazilya E qrupunda 6 xalla birinci olub. Yaponiya isə D qrupunda 4 xalla üçüncü yeri tutub.