Kazemiro mundiallarda sarı vərəqə almaq üzrə rekord qırıb

Braziliya millisinin yarımmüdafiəçisi Kazemiro turnirdəki debüt oyunundan bəri ən çox sarı vərəqə almaq üzrə dünya çempionatı rekordunu qırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu, Braziliya və Yaponiya arasında keçirilən 2026-cı il dünya çempionatının 1/16 final matçında baş verib.
Oyun 2:1 hesabı ilə Braziliyanın xeyrinə bitib. Qollardan birini Kazemiro vurub.
Kazemiro 14-cü dəqiqədə sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb. O, cərimə meydançasının kənarında yapon hücumçusu Junya İtonu yıxıb.
2018-ci ildə debüt etdiyi vaxtdan bəri Kazemiro dünya çempionatlarında beş vərəqə alıb ki, bu da həmin dövrdə turnirdə iştirak edən istənilən oyunçu üçün rekord göstəricidir.