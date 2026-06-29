DÇ-2026-da 1/16 final: Yaponiya - Braziliya matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Braziliya - Yaponiya matçında ikinci hissə başlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra yaponlar irəlidədirlər.
21:51
Braziliya - Yaponiya matçında birinci hissə bitib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk yarıdan sonra yaponlar irəlidədirlər.
21:31
Braziliya - Yaponiya matçında hesab açılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, 29-cu dəqiqədə yaponiyalı Kaisyu Sano hesabı açıb.
21:00
Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 finalın ikinci oyunu keçirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, Braziliya və Yaponiya milliləri üz-üzə gəlirlər.
Qarşılaşma Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilir. Baş hakim Maurisio Marianidir.
Brazilya C qrupunda 7 xalla birinci olub. Yaponiya isə F qrupunda 5 xalla ikinci yeri tutub.