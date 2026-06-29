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DÇ-2026-da 1/16 final: Yaponiya - Braziliya matçında ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
29 İyun 2026 22:07
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DÇ-2026-da 1/16 final: Yaponiya - Braziliya matçında ikinci hissədir

Braziliya - Yaponiya matçında ikinci hissə başlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, ilk yarıdan sonra yaponlar irəlidədirlər.

21:51

Braziliya - Yaponiya matçında birinci hissə bitib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk yarıdan sonra yaponlar irəlidədirlər.

21:31

Braziliya - Yaponiya matçında hesab açılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 29-cu dəqiqədə yaponiyalı Kaisyu Sano hesabı açıb.

21:00

Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 finalın ikinci oyunu keçirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Braziliya və Yaponiya milliləri üz-üzə gəlirlər.

Qarşılaşma Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilir. Baş hakim Maurisio Marianidir.

Brazilya C qrupunda 7 xalla birinci olub. Yaponiya isə F qrupunda 5 xalla ikinci yeri tutub.

İdman.Biz
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