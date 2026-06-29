29 İyun 2026
AZ

Enzo Mareska “Mançester Siti”nin baş məşqçisi oldu

DÇ-2026
Xəbərlər
29 İyun 2026 17:20
53
Enzo Mareska “Mançester Siti”nin baş məşqçisi oldu

“Mançester Siti” Enzo Mareskanı komandanın yeni baş məşqçisi təyin edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssislə üş illik müqavilə imzalanıb.

46 yaşlı çalışdırıcının son iş yeri “Çelsi” olub. O, 2024-cü ilin iyulundan 2026-cı ilin yanvarınadək London klubuna rəhbərlik edib. Mareska bu müddətdə “Çelsi” ilə UEFA Konfrans Liqasının və klublararası dünya çempionatının qalibi olub.

İtaliyalı mütəxəssis 2023/24 mövsümündə “Lester”i çalışdırıb. Bundan əvvəl isə bir il “Mançester Siti”də Xosep Qvardiolanın məşqçilər korpusunda yer alıb. O, həmçinin 2020/21 mövsümündə “şəhərlilər”in gənclər komandasının baş məşqçisi olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Anri: “Messinin cərimə zərbələrini görəndə bunu bacarmayacağımı düşünürdüm”
16:56
DÇ-2026

Anri: “Messinin cərimə zərbələrini görəndə bunu bacarmayacağımı düşünürdüm”

Fransalı əfsanə argentinalının uğurunun sirrini açıqlayıb

Elmar Baxşıyev: “Braziliya üçün asan oyun olmayacaq”
12:43
DÇ-2026

Elmar Baxşıyev: “Braziliya üçün asan oyun olmayacaq”

Mütəxəssis Yaponiya millisinin təşkilatlanmış oyununu və matçın balanslı keçəcəyini vurğulayıb
Vinisius nənəsinin məktubunu oxuyarkən göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO
11:58
DÇ-2026

Vinisius nənəsinin məktubunu oxuyarkən göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO

Braziliyalı ulduz Yaponiya ilə oyun ərəfəsində təsirli mesaj alıb
Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO
09:58
DÇ-2026

Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO

Böyük sevinc uzun çəkmədi, VAR qolu ləğv edib
DÇ-2026-da 1/16 final həyəcanı davam edir - günün AFİŞASI
09:43
DÇ-2026

DÇ-2026-da 1/16 final həyəcanı davam edir - günün AFİŞASI

Bu gün Braziliya, Almaniya və Niderland pley-off mərhələsində meydana çıxacaq
Alfonso Devis DÇ-2026-nın 1000-ci futbolçusu oldu
08:45
DÇ-2026

Alfonso Devis DÇ-2026-nın 1000-ci futbolçusu oldu

Kanada millisinin müdafiəçisi mundialda debütünü CAR-la 1/16 final matçında edib

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb