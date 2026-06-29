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Vinisius nənəsinin məktubunu oxuyarkən göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
29 İyun 2026 11:58
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Vinisius nənəsinin məktubunu oxuyarkən göz yaşlarını saxlaya bilmədi - VİDEO

Braziliya millisinin hücumçusu Vinisius Junior Yaponiya ilə dünya çempionatının 1/16 final oyunundan əvvəl nənəsinin ona ünvanladığı təsirli mesajı oxuyarkən kövrəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu nənəsinin uşaqlıq illərində onun üçün böyük fədakarlıqlar etdiyini bildirib.

“Nənəm mənə kömək etmək üçün əlindən gələni edirdi. Çox kiçik evdə yaşayırdıq və 16 yaşıma qədər onunla eyni yataqda yatmışam. O, həyatımı dəyişdi. Fürsət düşən kimi yanında olmağa çalışıram, çünki anlayıram ki, bir gün sevdiyimiz insanlar artıq bizimlə olmayacaqlar. Onunla və ailəmlə keçirdiyim hər anı dəyərləndirirəm. Çünki onlar mənim arzumu gerçəkləşdirmək üçün hər şeyi etdilər”, - deyə Vinisius bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün Bakı vaxtı ilə 21:00-da futbol üzrə DÇ-2026-nın 1/16 final mərhələsi çərçivəsində Braziliya Yaponiya ilə qarşılaşcaq.

İdman.Biz
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