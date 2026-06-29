Ata görmə məhdudiyyətli oğluna İranın qol sevincini yaşatdı - VİDEO

İran millisinin vurduğu, lakin daha sonra sayılmayan qol, görmə məhdudiyyətli uşağa sevincli anlar yaşadıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüntü sosila şəbəkələrdə yayılıb.
Belə ki, görmə məhdudiyyətli oğlunu stadiona gətirən ata maket futbol meydançası vasitəsilə epizodu və qol sevincini ona hiss etdirməyə çalışıb.
Bununla belə, VAR yoxlamasının ardından qol ofsayd səbəbindən qeydə alınmayıb.
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