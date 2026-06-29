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Elmar Baxşıyev: “Braziliya üçün asan oyun olmayacaq”

DÇ-2026
Xəbərlər
29 İyun 2026 12:43
29
Elmar Baxşıyev: “Braziliya üçün asan oyun olmayacaq”

“Qrup mərhələsində nümayiş etdirdiyi oyuna əsasən demək olar ki, bu qarşılaşma Braziliya üçün heç də asan keçməyəcək. Yaponiya millisi dünya çempionatında həm hücumda, həm də müdafiədə intizamlı və yaxşı təşkilatlanmış oyunla yadda qalıb”.

Bunu “Araz-Naxçıvan”ın sabiq baş məşqçisi Elmar Baxşıyev deyib.

Təcrübəli mütəxəssis Futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin Brazilya Yaponiya qarşılaşmasından gözləntilərini bölüşüb.

“Komanda taktiki baxımdan kifayət qədər hazırlıqlı təsir bağışlayır və rəqiblərinə qarşı sonadək mübarizə aparmağı bacarır. Buna görə də oyun Yaponiyanın qələbəsi ilə yekunlaşsa, bunu böyük sensasiya kimi qiymətləndirmək düzgün olmaz. Bununla yanaşı, Braziliya yığmasının heyətində istənilən anda oyunun taleyini dəyişə biləcək yüksək səviyyəli futbolçular var. Məhz fərdi ustalıq, gözlənilməz epizodlar və lider oyunçuların performansı bu cür gərgin qarşılaşmalarda həlledici rol oynaya bilər. Düşünürəm ki, matçın taleyi xırda detallar, buraxılan səhvlər və yaranacaq qol epizodlarından maksimum istifadə edən komandanın xeyrinə həll olunacaq”, - deyə o, sport24.az-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, Braziliya ilə Yaponiya arasında keçiriləcək qarşılaşma bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
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