Anri: “Messinin cərimə zərbələrini görəndə bunu bacarmayacağımı düşünürdüm”

İspaniyanın “Barselona” klubunun sabiq futbolçusu Tyerri Anri argentinalı ulduz Lionel Messinin cərimə zərbələrini yerinə yetirmək bacarığı barədə danışıb.
İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fransalı keçmiş hücumçu Messinin bu sahədə qazandığı uğurun əsas səbəbinin istedad yox, davamlı məşq olduğunu bildirib.
“Mən Messinin cərimə zərbələrini vurmağa necə başladığını görmüşəm. Açığı, yaxşı alınmırdı. Hətta düşünürdüm ki, o, bu işdə heç vaxt ustalaşmayacaq. Amma təkrar, hətta ən yaxşılar üçün də hər şey deməkdir. İnsanlar bunu anlamırlar. İstedad var, bəli, amma onun üzərində işləmək lazımdır. Messi hər gün cərimə zərbələri üzərində məşq edirdi. Top bəzən divara dəyirdi, bəzən isə qapıdan yan keçirdi. İndi isə demək olar ki, hər cərimə zərbəsi ya qolla nəticələnir, ya da qapıçının seyv etməsi ilə”, - deyə Anri bildirib.