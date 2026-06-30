Kazemiro dünya çempionatında qol vuran ən yaşlı iki braziliyalıdan biridir

Braziliyanın yarımmüdafiəçisi Kazemiro dünya çempionatında millildə qol vuran ən yaşlı iki oyunçunun sırasına daxil oldu.
İdman.Biz bildirir ki, bu, Braziliya və Yaponiya arasında keçirilən 2026-cı il FİFA dünya çempionatının 1/16 final matçında baş verib.
Matç 2:1 hesabı ilə Braziliyanın xeyrinə qurtarıb.
Kazemiro matçın 56-cı dəqiqəsində fərqlənərək 34 yaş 126 günlüyündə qol vurub. Bu, yarımmüdafiəçini 34 yaş 137 günlüyündə qol vuran hücumçu Bebetodan sonra ikinci yerə çıxarıb. Bu yaşa görə ilk beş oyunçu arasında Tiaqo Silva (33 yaş 278 gün), Nilton Santos (33 yaş 23 gün) və Qarrinça (32 yaş 257 gün) da var.