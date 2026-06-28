“Kristal Palas” və “Sanderlend” Premyer Liqada DÇ liderləridir

İngiltərənin “Kristal Palas” və “Sanderlend” futbol klubları DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Premyer Liqa təmsilçiləri arasında ən məhsuldar komandalar olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, hər iki klubun futbolçuları Şimali Amerikada keçirilən mundialda yeddi qol vurublar. Dünya klubları arasında bu göstəricidə yalnız “Real Madrid” və PSJ onları qabaqlayır.
“Kristal Palas”da əsas pay İsmaila Sarrın üzərinə düşüb. Seneqal millisinin futbolçusu üç qol vurub. Daiçi Kamada Yaponiya yığmasında, Daniel Munyos isə Kolumbiya millisində iki dəfə fərqlənib.
“Sanderlend”də isə qollar beş futbolçu arasında bölünüb. Brayan Brobbey Niderland yığmasında üç qol vurub. Qranit Caka, Habib Diarra, Vilson İsidor və Nilson Anqulo isə hərəyə bir dəfə fərqlənib.
“Arsenal”, “Mançester Yunayted” və “Nyukasl” beş qolla növbəti pillədə qərarlaşıb. “Liverpul” və “Mançester Siti” dörd qolla onları izləyir. “Mançester Siti”nin bütün qollarını Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Holand vurub.
Premyer Liqa klublarının DÇ-2026-da qol sayı:
7 - “Kristal Palas”, “Sanderlend”
5 - “Arsenal”, “Mançester Yunayted”, “Nyukasl”
4 - “Liverpul”, “Mançester Siti”
3 - “Vulverhempton”
2 - “Brayton”, “Vest Hem”
1 - “Aston Villa”, “Everton”, “Tottenhem”
Qeyd edək ki, DÇ-2026-da Premyer Liqa klublarına bağlı 182 futbolçu iştirak edir. Bu, yerli çempionatlar arasında ən yüksək göstəricidir.