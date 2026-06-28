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Messi, Mbappe və Vozinya qrup mərhələsinin rəmzi komandasında

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 15:28
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Messi, Mbappe və Vozinya qrup mərhələsinin rəmzi komandasında

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin rəmzi komandasını tərtib edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Opta” analitik portalının tərtib etdiyi 11-likdə Argentina millisindən Lionel Messi, Fransa millisindən Kilian Mbappe, Braziliya millisindən Vinisius Junior və Kabo-Verde millisindən Vozinya da yer alıb.

Rəmzi komanda belədir:

Qapıçı: Vozinya - Kabo-Verde

Müdafiəçilər: Marven Senaya - Qana, Pau Kubarsi - İspaniya, Diney Borjes - Kabo-Verde, Keito Nakamura - Yaponiya

Yarımmüdafiəçilər: Ueston Makkenni - ABŞ, Pedro Vite - Ekvador

Hücumçular: Lionel Messi - Argentina, Vinisius Junior - Braziliya, Kilian Mbappe - Fransa, Erlinq Holand - Norveç

Qeyd edək ki, hazırkı dünya çempionu Argentina millisidir. 2022-ci il mundialının finalında Argentina Fransa ilə qarşılaşıb. Oyunun əsas vaxtı 3:3 hesabı ilə başa çatıb, penaltilər seriyasında isə Argentina 4:2 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz
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