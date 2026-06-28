Emiliano Martines: “Kabo-Verdeyə qarşı diqqətli olmalıyıq” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

“Onlar həqiqətən yaxşı komandadırlar. Əks-hücumları çox sevirlər”.
Bu sözləri Argentina futbol millisinin qapıçısı Emiliano Martines İordaniya ilə oyundan sonra DÇ-2026-nın 1/16 finalında Kabo-Verde ilə keçiriləcək oyun barədə danışıb İdman.Biz-in əməkdaşına açıqlamasında deyib.
Təcrübəli qolkiper rəqibin təhlükəli komanda olduğunu vurğulayıb:
“Onlar həqiqətən yaxşı komandadırlar. Əks-hücumları çox sevirlər, çox nizamlı və fiziki cəhətdən güclüdürlər. Buna görə diqqətli olmalıyıq”.
Qeyd edək ki, Argentina 1/16 finalda Kabo-Verde ilə qarşılaşacaq. Bu mərhələdə məğlub olan komanda mundialla vidalaşacaq.