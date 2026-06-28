Martines Ronaldu ilə bağlı qərarına aydınlıq gətirdi

Portuqaliya futbol millisinin baş məşqçisi Roberto Martines Kriştianu Ronaldunun DÇ-2026-nın növbəti oyununda istirahət edib-etməyəcəyi ilə bağlı danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis 41 yaşlı hücumçunun meydanda düzgün mövqe seçmək bacarığını xüsusi vurğulayıb:
“Ronaldu doğru zamanda doğru yerdə olmağa öyrəşib. O, mövqeyində çox intizamlıdır və komanda yoldaşları üçün boş zonalar da yaradır”.
Martines Ronaldunun fiziki və psixoloji durumunda problem olmadığını bildirib:
“Onun fiziki və mental vəziyyəti sual doğurmur. Növbəti matçda dəyişikliklər etməyimiz lazım ola bilər. Amma hər qərarı əlimizdə olan informasiya və məlumatlara əsasən veririk”.