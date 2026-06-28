28 İyun 2026
AZ

Afrika komandalarından DÇ-2026-da tarixi rekord

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 12:49
49
Afrika komandalarından DÇ-2026-da tarixi rekord

Afrikanın beş milli komandası futbol üzrə dünya çempionatı tarixində ilk dəfə pley-off mərhələsinə yüksəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, DÇ-2026-nın 1/16 finalında Kabo-Verde, Konqo Demokratik Respublikası, Kot-d`İvuar, Misir və CAR mübarizə aparacaq.

Beləliklə, pley-offda çıxış edəcək doqquz Afrika təmsilçisindən beşi bunu ilk dəfə gerçəkləşdirəcək. Bu, qitə futbolu üçün tarixi göstərici hesab olunur.

Kabo-Verde üçün DÇ-2026 xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Komanda mundialda debüt mövsümündə pley-offa yüksəlib və 1/16 finalda son dünya çempionu Argentina ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Zidan Mbappe və Dembeleni müqayisə etdi
12:41
DÇ-2026

Zidan Mbappe və Dembeleni müqayisə etdi

Fransa millisinin sabiq futbolçusu hər iki hücumçunun fərqli keyfiyyətlərini xüsusi vurğulayıb
Kannavaro: “Futbolçulardan irəli çıxmalarını tələb etdim, əvəzində səhvlərə yol verdik”
12:09
DÇ-2026

Kannavaro: “Futbolçulardan irəli çıxmalarını tələb etdim, əvəzində səhvlərə yol verdik”

Özbəkistan millisinin baş məşqçisi futbolçuların səhvlərə görə ağır cəzalandığını bildirib
Messidən dünya çempionatları tarixində görünməmiş rekord - VİDEO
11:36
DÇ-2026

Messidən dünya çempionatları tarixində görünməmiş rekord - VİDEO

Argentina millisinin kapitanı ardıcıl yeddi oyunda qol vuran ilk futbolçu olub
DÇ-2026 azarkeşlərinə ABŞ-də evlilik xəbərdarlığı
11:24
DÇ-2026

DÇ-2026 azarkeşlərinə ABŞ-də evlilik xəbərdarlığı

Turist vizası ilə nikah xarici azarkeşlər üçün deportasiya riski yarada bilər
İordaniya millisinin futbolçu: “Biz Messinin oynamasını istəyirdik” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO
11:08
DÇ-2026

İordaniya millisinin futbolçu: “Biz Messinin oynamasını istəyirdik” - İDMAN.BİZ ABŞ-də - VİDEO

Amer Camus Argentinanın yenidən kuboku qazanacağını arzu edib
Ronaldu Kolumbiya ilə heç-heçədən sonra rəqibi təriflədi
10:29
DÇ-2026

Ronaldu Kolumbiya ilə heç-heçədən sonra rəqibi təriflədi

Portuqaliya millisinin kapitanı Cənubi Amerika təmsilçisinin gücünü xüsusi vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 İyun 22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
27 İyun 21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
27 İyun 15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
27 İyun 12:15
DÇ-2026

Pley-offa aparan üçüncü yer: kim artıq 1/16 finaldadır, kim isə hələ gözləməlidir? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

4 xalı olan dörd komanda özünü təhlükəsiz hiss edir, 3 xalı olanların taleyini isə J, K və L qruplarının son turu həll edəcək