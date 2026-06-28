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Kannavaro: “Futbolçulardan irəli çıxmalarını tələb etdim, əvəzində səhvlərə yol verdik”

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 12:09
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Kannavaro: “Futbolçulardan irəli çıxmalarını tələb etdim, əvəzində səhvlərə yol verdik”

Özbəkistan millisinin baş məşqçisi Fabio Kannavaro DÇ-2026-nın K qrupunun üçüncü turunda Konqo Demokratik Respublikasına 1:3 hesablı məğlubiyyəti şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis komandasının oyuna yaxşı hazırlaşdığını, lakin ikinci hissədə buraxılan səhvlərin nəticəyə təsir etdiyini bildirib.

O, məğlubiyyətin acı olduğunu deyib:

“Oyuna çox yaxşı hazırlaşmışdıq. Birinci hissədə planımıza uyğun çıxış etdik. Komandanın çox qaçdığını və böyük enerji sərf etdiyini bilirdim. Buna görə ikinci hissə ilə bağlı narahatlığım var idi”.

Kannavaro fasilədə futbolçulardan daha cəsarətli oynamağı istədiyini söyləyib:

“Fasilədə onlardan daha irəli çıxmalarını tələb etdim. Amma bunun əvəzinə səhvlərə yol verdik və bunun cəzasını ağır ödədik”.

Baş məşqçi debüt mundialını Özbəkistan üçün vacib təcrübə adlandırıb:

“Əlbəttə, bu dünya çempionatı bizim üçün təcrübə oldu. Futbolçularımla qürur duyuram. Onlar çətinlik çəksələr də, nəyə qadir olduqlarını göstərdilər”.

Qeyd edək ki, Özbəkistan millisi DÇ-2026-da qrup mərhələsini xalsız başa vurub.

İdman.Biz
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