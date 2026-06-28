Ronaldu Kolumbiya ilə heç-heçədən sonra rəqibi təriflədi

Portuqaliya futbol millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Kolumbiya ilə oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, üçüncü turun görüşü 0:0 hesabı ilə başa çatıb.
Ronaldu matçdan sonra rəqib komandanın güclü olduğunu bildirib:
“Kolumbiya çox yaxşı komandadır, güclüdür. Çox güclüdür”.
Görüş gərgin mübarizə şəraitində keçsə də, komandalar qapılarını toxunulmaz saxlamağı bacarıblar. Heç-heçə hər iki yığmanın pley-offa yüksəlməsi üçün kifayət edib.
Portuqaliya 1/16 finalda 3 iyulda Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Kolumbiya isə 4 iyulda Qana ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, Ronaldu qrup mərhələsində iki qol vurub.