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Ronaldu Kolumbiya ilə heç-heçədən sonra rəqibi təriflədi

DÇ-2026
Xəbərlər
28 İyun 2026 10:29
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Ronaldu Kolumbiya ilə heç-heçədən sonra rəqibi təriflədi

Portuqaliya futbol millisinin hücumçusu Kriştianu Ronaldu DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Kolumbiya ilə oyundan sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, üçüncü turun görüşü 0:0 hesabı ilə başa çatıb.

Ronaldu matçdan sonra rəqib komandanın güclü olduğunu bildirib:

“Kolumbiya çox yaxşı komandadır, güclüdür. Çox güclüdür”.

Görüş gərgin mübarizə şəraitində keçsə də, komandalar qapılarını toxunulmaz saxlamağı bacarıblar. Heç-heçə hər iki yığmanın pley-offa yüksəlməsi üçün kifayət edib.

Portuqaliya 1/16 finalda 3 iyulda Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Kolumbiya isə 4 iyulda Qana ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Ronaldu qrup mərhələsində iki qol vurub.

İdman.Biz
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