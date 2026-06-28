Braziliyanın Yaponiya ilə oyun üçün ehtimal heyəti açıqlanıb

Braziliya futbol millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalında Yaponiya ilə qarşılaşacaq.
İdman.Biz “Sports Illustrated”ə istinadən xəbər verir ki, C qrupunu birinci pillədə başa vuran komanda üçün pley-offun ilk mərhələsi asan keçməyə bilər. Braziliya qrupda Mərakeşlə heç-heçə etdikdən sonra Haiti və Şotlandiyanı eyni hesabla - 3:0 məğlub edib.
Yaponiya isə turnirdə məğlubiyyətsiz çıxışı ilə diqqət çəkir. Komanda inamlı oyunu, xarakteri və keyfiyyətli hücum xətti ilə Braziliya üçün ciddi rəqib sayılır.
Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelottinin sərəncamında dünya səviyyəli hücumçular və təcrübəli müdafiəçilər var. Neymarın dönüşü də italiyalı mütəxəssis üçün əlavə üstünlük hesab olunur.
Ehtimal olunan heyətin müdafiə xətti belə göstərilib:
Qapıçı: Alisson
Müdafiəçilər: Danilo, Markinyos, Qabriel, Duqlas Santos
Mənbənin analizinə görə, Alisson son iki oyunda ciddi sınaqla üzləşməsə də, Yaponiya hücum xətti ona problem yarada bilər. Danilo sol cinahda sürəti ilə seçilən Keito Nakamuraya qarşı oynayacaq. Markinyos isə artıq turnirdə iki qol vuran Ayase Uedaya qarşı təcrübəsindən istifadə etməli olacaq.
Qabrielin müdafiədən dəqiq ötürmələri Braziliyanın yüksək pressinq edən Yaponiya qarşısında oyun qurmasında vacib rol oynaya bilər. Sol cinahda isə Duqlas Santosun start heyətində yer alacağı gözlənilir.