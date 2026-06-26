DÇ-2026: Braziliya Yaponiya, Niderland Mərakeş səddini aşmağa çalışacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında 1/16 final mərhələsinin cütləri tədricən formalaşmaqdadır.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl pley-offun ilk mərhələsində Kanada - Cənubi Afrika cütünün dəqiqləşdiyi məlum idi. İndi isə hər iki iştirakçısı bəlli olan daha üç qarşılaşma müəyyənləşib. Hazırda bunlar Braziliya - Yaponiya, Niderland - Mərakeş və ABŞ - Bosniya və Herseqovina matçlarıdır.
Braziliya - Yaponiya (29 iyun, 21:00, Bakı vaxtı)
1/16 finalın ən maraqlı cütlərindən biri məhz bu qarşılaşmadır. Braziliya C qrupunun qalibi olub və 7 xal toplayıb. Karlo Ançelottinin komandası turnirə Mərakeşlə heç-heçə (1:1) ilə başlayıb, daha sonra Haiti (3:0) və Şotlandiyanı (3:0) inamla məğlub edib. Əlavə göstəricilərə əsasən braziliyalılar Mərakeşi qabaqlayaraq pley-offa qrup birincisi kimi yüksəliblər.
Yaponiya isə F qrupunda ikinci yeri tutaraq məğlubiyyətsiz irəliləyib. Asiyalılar Niderlandla heç-heçə ediblər (2:2), Tunisə böyük hesabla qalib gəliblər (4:0) və İsveçlə də bərabərə qalıblar (1:1). Komanda bir daha göstərib ki, intizamlı oyun, müdafiədən hücuma sürətli keçid və rəqibin səhvlərindən maksimum istifadə etməyi bacarır.
Bu cütdə aşkar favorit Braziliyadır. Komandanın fərdi keyfiyyəti daha yüksəkdir, heyəti daha geniş, hücum xətti isə daha güclüdür. Qrup mərhələsinin hər üç oyununda fərqlənən Vinisius Junior və artıq üç qol vurmuş Mateus Kunya əsas fiqurlar sayılır. Bununla belə, Yaponiya rahat rəqib deyil. Ritsu Doan, Daizen Maeda, Takefusa Kubo və Zion Suzuki favorit üçün matçı kifayət qədər gərgin keçirə bilərlər.
Niderland - Mərakeş (30 iyun, 05:00)
Niderland F qrupunun qalibi olaraq artıq 1/16 finalda Braziliya ilə qarşılaşmaqdan yayınıb. Ronald Kumanın komandası turnirə Yaponiya ilə heç-heçə (2:2) ilə başlayıb, sonra İsveçi darmadağın edib (5:1), son turda isə Tunisi 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Toplanan 7 xal və vurulan 10 qol onların favorit statusunu gücləndirən əsas arqumentlərdir.
Mərakeş isə C qrupunda ikinci yeri tutub, baxmayaraq ki, Braziliya ilə eyni – 7 xal toplayıb. Komanda braziliyalılarla heç-heçə edib (1:1), ardından Şotlandiyanı (1:0) və Haitini (4:2) məğlub edib. Bu komanda artıq sadəcə təhlükəli autsayder deyil. Mərakeş səbirli oynamağı, sürətli əks-hücumlar qurmağı və yaranan imkanlardan maksimum yararlanmağı bacarır. Üstəlik, bu komandanın Qətərdə keçirilən DÇ-2022-də dördüncü yeri tutduğunu da unutmaq olmaz.
Adlar və hücum potensialına görə Niderland cütdə cüzi favorit görünür. Lakin Kuman özü də bu oyunun asan olmayacağını bildirib. O, Mərakeşi keyfiyyətli komanda adlandırıb və futbolçularının kompakt oyunla keçid fazalarında daha da yaxşı çıxış etməsinin vacibliyini vurğulayıb. Niderland üçün Vircil van Deyk, Frenki de Yonq, Brayan Brobbi və bütövlükdə hücum xətti önəm daşıyır. Mərakeşdə isə çox şey Əşrəf Hakimi, Brahim Dias, Yusif Ən-Nəsiri və komandanın təzyiqə tab gətirmək bacarığından asılı olacaq.
ABŞ - Bosniya və Herseqovina (2 iyul, 04:00)
ABŞ millisi qrup mərhələsinin son turunda Türkiyəyə 2:3 hesabı ilə uduzmasına baxmayaraq, D qrupunun qalibi olub. Maurisio Poçettinonun komandası ev mundialına Paraqvay üzərində 4:1, Avstraliya ilə oyunda isə 2:0 hesablı qələbələrlə başlayaraq əsas vəzifəni vaxtından əvvəl yerinə yetirmişdi.
Bosniya və Herseqovina isə B qrupunda üçüncü yeri tutaraq pley-offa yüksəlib. Qrup mərhələsi tam başa çatmasa da, 4 xalı olan bosniyalılar ən yaxşı üçüncü yerlər arasında yer alacaqları üçün növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin ediblər. Komanda Kanada ilə heç-heçə edib (1:1), İsveçrəyə böyük hesabla uduzub (1:4), həlledici oyunda isə Qətəri 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Məhz bu 4 xal Bosniya və Herseqovinanın ən yaxşı üçüncülər sırasından pley-offa yüksəlməsinə imkan verib.
Bu qarşılaşmada favorit ABŞ hesab olunur. Meydan sahibləri daha sürətli futbol oynayır, yüksək tempə malikdir və daha geniş heyətə sahibdir. Kristian Pulişiçin qayıdışı komandanın hücum gücünü artırır. Ueston Makkenni, Covanni Reyna, Serjino Dest və Rikardo Pepi istənilən anda oyunun taleyini həll edə biləcək futbolçulardır. Bununla belə, Bosniya və Herseqovinanı qiymətləndirməmək təhlükəli olar. Komanda kompakt müdafiəyə üstünlük verir, əks-hücumlara bel bağlayır. Təcrübəli Edin Ceko ilə 18 yaşlı Kərim Alaybeqoviçin enerjisi bir oyunun taleyini dəyişə biləcək amillərdən sayılır.