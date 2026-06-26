26 İyun 2026
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DÇ-2026-da həlledici gün: Fransa, İspaniya və Belçika meydana çıxır

DÇ-2026
Xəbərlər
26 İyun 2026 12:29
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DÇ-2026-da həlledici gün: Fransa, İspaniya və Belçika meydana çıxır

Futbol üzrə DÇ-2026-da qrup mərhələsinin növbəti oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün I, G və H qruplarında ümumilikdə altı qarşılaşma baş tutacaq. Günün əsas matçları arasında Norveç - Fransa, Uruqvay - İspaniya və Yeni Zelandiya - Belçika oyunları diqqət çəkir.

Qarşılaşmalar qrup mərhələsinin son turuna təsadüf etdiyindən komandalar təkcə qələbə üçün yox, həm də növbəti mərhələyə çıxmaq şansını qorumaq üçün meydana çıxacaqlar.

DÇ-2026, qrup mərhələsi, üçüncü tur

26 iyun

23:00 Norveç - Fransa
23:00 Seneqal - İraq

27 iyuna keçən gecə

04:00 Kabo-Verde - Səudiyyə Ərəbistanı
04:00 Uruqvay - İspaniya
07:00 Misir - İran
07:00 Yeni Zelandiya - Belçika

Qeyd edək ki, oyunların hamısının başlama saatı Bakı vaxtı ilə göstərilib.

İdman.Biz
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